Орск, Оренбургская область, 30 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Оренбургский области 31-летняя жительница Орска стала жертвой мошенников. У оренбурженки выманили 6 659 000 руб., сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Don Hankins Интернет-мошенничество

По данным полиции, женщина откликнулась на рекламу, увиденную в соцсети, об инвестициях, обещавшую ежемесячный заработок до 150 тыс. рублей. Вскоре жительнице Орска перезвонили и попросили установить необходимые приложения, на платформах которых якобы работает весь проект. Далее с горожанкой вновь связались по телефону. Мужчина представился аналитиком и рассказал о сути биржи и порядке работы. Он попросил внести первую возможную сумму для начала торгов. При этом он попросил ее установить еще одно приложение, через которое осуществляется перевод из рублей в биткоины.

Женщина зашла в приложение и пополнила счет на 15 тыс. рублей, после чего увидела на своем балансе 202,19 биткоина и приобрела 1 тыс. акций. Продолжая «играть на бирже», женщина увлеклась и оформила сначала кредит на 286 тыс. рублей, затем взяла в долг у родителей 3,087 млн рублей, а впоследствии использовала 3,277 млн рублей, отложенные супругом на покупку дома. Лишившись более 6,6 млн рублей, оренбурженка осознала, что стала жертвой обмана.

По факту мошенничества в настоящее время возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Полицейские в очередной раз призывают граждан к бдительности и настоятельно рекомендуют не совершать действий, на которые указывают лица, позвонившие по телефону. Сотрудники полиции предлагают гражданам вступить в группу «Мы вместе!» в мессенджере «Телеграм» (https://t.me/rfvmeste), созданную с целью информирования населения о том, как не стать жертвой мошенников. В данную группу загружаются профилактические материалы, фотографии и видео, которые можно скачивать, показывать родственникам, пересылать знакомым и добавлять в свои аккаунты в социальных сетях.