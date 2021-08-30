Пекин, 30 августа, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Китайская компания Geely официально представила трехрядный премиальный кроссовер Lynk&Co 09. Об этом сообщает издание Sina.

Sina Lynk&Co 09

В качестве платформы у новинки тележка Volvo Scalable Product Architecture (SPA), которая также лежит в основе шведской модели Volvo XC90. Стоит отметить, что Lynk&Co 09 позиционируется как главный прямой конкурент Volvo XC90.

Новый кроссовер в своей моторной линейке содержит гибридные силовые агрегаты, базирующиеся на основе двухлитрового турбодвигателя. Совместно с бензиновым мотором в базовых комплектациях работает 48-вольтовый стартер-генератор. Совокупная мощность такого агрегата равна 252 л. с.

В других версиях двухлитровый мотор функционирует в паре с различными электродвигателями. Максимальная мощность самой производительной модификации равна 431 л. с.

Ранее компания Geely представила на авторынке России новую версию кроссовера Atlas Pro под названием Luxury. Покупатели могут выбрать один из шести оттенков машины. В список оснащения автомобиля входят: шины 225/60 R18, светодиодные фары, датчики дождя и света, а также водительское сидение с электрорегулировкой его положения.

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