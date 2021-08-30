Варшава, 30 августа, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 августа принял участие в традиционном ежегодном празднике урожая «Мы благодарны польскому селу», который в этом году прошёл в Боболице в Западно-Поморском воеводстве. В рамках своего выступления Моравецкий анонсировал планы правительства по финансовой поддержке сельского хозяйства на 2022 год. Об этом передает пресс-служба польского правительства.

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Во время своего выступления Моравецкий заявил, что на финансирование и поддержку развития сельских районов Польши в 2022 году правительство планирует выделить не менее 1 миллиарда злотых (219 млн евро).

Глава польского правительства подчеркнул, что реализация этих планов позволит «восстановить достоинство польскому селу и его надлежащее важное место в республике». Он также добавил, что специальные средства будут направлены на помощь тем селам, которые больше всего пострадали из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса.