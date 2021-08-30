Подросток устроил смертельное ДТП с мотоциклом в Ростовской области
Аксай, Ростовская область, 30 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Ростовской области произошло смертельное ДТП с участием двух подростков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Мотоцикл
Авария произошла днём 29 августа на пересечении улиц Ивана Шахового и Мухиной балки в Аксае. 17-летний водитель мотоцикла Валт, предположительно, не справился с управлением и наехал на бордюр. В результате аварии скончался 17-летний пассажир мотоцикла, водитель с травмами госпитализирован. Оба находились без защитных шлемов.
Известно, что у подростка не было водительских прав. Отцовский мотоцикл он взял без разрешения, пока родителей не было дома.
По факту аварии организована проверка.