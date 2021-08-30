Кемерово, 30 августа, 2021, 08:26 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на утро сегодня, 30 августа, за прошедшие сутки выявлено 174 случая заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 176 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: спад перед новой волной? – все новости»

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Белово — 15, Междуреченск — 13, Прокопьевск — 13, Юрга — 12, Мыски — десять, Осинники — восемь, Анжеро-Судженск — семь, Новокузнецкий МР — пять, Таштагольский МР — четыре, Юргинский МО — четыре, Калтан — три, Гурьевский МО — три, Кемеровский МО — три, Березовский — два, Краснобродский — два, Полысаево — два, Тайга — два, Промышленновский МО — два, Яшкинский МО — два, Крапивинский МО — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 183 пациента выздоровели, шестеро скончались.

Всего в Кузбассе выявили 51 695 случаев заражения коронавирусом, 48 878 человек выздоровели, 1134 пациента скончались.