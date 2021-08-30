Екатеринбург, 30 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Екатеринбурге скончался Герой России Роман Шадрин. Об этом пишут СМИ.

Warheroes.ru Роман Шадрин

Как сообщает «Областная газета», информацию об этом подтвердила журналистам исполнительный директор общественной организации «Герои Урала» Наталия Шмидько. Шадрину было 54 года. У него супруга и пятеро детей. Воевал в Чечне.

Когда разведчики попали в засаду, устроенную дудаевцами, то отбивали ожесточённые атаки боевиков боле суток. А когда боеприпасы стали подходить к концу, то Шадрин вызвал огонь террористов на себя и разведчики смогли выйти из окружения с минимальными потерями.