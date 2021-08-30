Реймс, Франция, 30 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. ПСЖ одержал победу над «Реймсом» в матче четвёртого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0.

Fifa.com Лионель Месси

В составе ПСЖ дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе. На 16-й минуте он точно пробил головой, опередив защитника «Реймса» и замкнув навес Анхеля ди Марии с правого фланга. Во втором тайме он оформил дубль, пробив в касание после передачи Ашрафа Хакими.

Форвард Лионель Месси дебютировал в составе ПСЖ, выйдя на поле на 66-й минуте при счёте 2:0 и заменив Неймара.

На сегодняшний день ПСЖ идёт на первом месте, в активе команды 12 очков в четырёх матчах. «Реймс» с тремя очками — на 17-м месте.