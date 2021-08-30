Ульяновск, 30 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Трём семьям, оставшимся без жилья в Ульяновской области из-за пожара, окажут материальную помощь. Об этом сообщает врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских на своей странице в «Фейсбуке» по итогам рабочей поездки в Вешкаймский район.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Профессия — спасатель

Руководитель региона проинформировал, что заехал к семье, которая давно ждёт переселения из аварийного жилья, пообещав, что «процесс переезда» будет ускорен.

«Принял решение оказать материальную помощь трём семьям из Вешкаймы, чьё жильё уничтожил пожар две недели назад. Без крова остались пожилые люди», — написал Алексей Русских.

Глава области констатировал, что пострадавших при пожаре нет, «а с жильём мы поможем». По его словам, он дал поручение профильному министерства оказать помощь семье при восстановлении документов, подборе квартире и переезду в новое жильё.

Отметим, что днём 14 августа 2021 года в рабочем посёлке Вешкайма Вешкаймского района загорелся многоквартирный дом, хозяйственные постройки и жилой дом. Огнём уничтожены многоквартирный дом на площади 200 кв. метров, постройки и жилой дом на площади 50 кв. метров. Пострадавших нет.