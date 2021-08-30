Москва, 30 августа, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Список самых богатых семейств России по версии журнала Forbes впервые возглавила семья основателей компании Wildberries Владислава и Татьяны Бакальчук.

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Отмечается, что они впервые вошли в рейтинг российских богатейших семейств в 2021 году и сразу возглавили его. Совокупное состояние семьи оценивается в более чем $13 млрд.

На второй строчке расположились Андрей и Евгения Гурьевы ($6,9 млрд). Им принадлежит 48,5% акций производителя удобрений «Фосагро». На третьем месте находится семья Ротебнбергов ($5,95 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, новым лидером ежегодного рейтинга самых богатых женщин России по версии журнала Forbes стала генеральный директор и основатель российского интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук.

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