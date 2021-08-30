Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, 30 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. По состоянию на 11:00 (местное время) 30 августа в Красноярском крае на территории лесного фонда зарегистрировано два лесных пожара. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания действуют в Эвенкийском районе на площади 90 га.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Природные бедствия в России и мире – все новости»

В тушении принимают участие более 20 сотрудников краевого Лесопожарного центра. Населённым пунктам ничего не угрожает, заверили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, особый противопожарный режим действует в семи районах Красноярского края, в том числе в Эвенкийском, а также в городе Норильске.