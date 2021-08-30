Токио, 30 августа, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Якутская спортсменка Анастасия Диодорова больше не сможет бороться за золотую медаль на одном из соревнований Параолимпийских игр по плаванию. В заплыве баттерфляем на 50 метров она заняла шестое место, в общем зачёте — двенадцатое, сообщает 30 августа корреспондент ИА REGNUM.

王伟00715 Паралимпийское плавание

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Спортсменка из Китая Цзян Юянь, занявшая первое место в этом виде спорта, приплыла быстрее на семь секунд. В общем зачёте по плаванию на дистанцию 50 метров Анастасия Диодорова стала двенадцатой, а в финал проходят только первые восемь человек.

Как сообщало ИА REGNUM, Степанида Артахинова из Якутии победила соперницу со счётом 141:131 в 1/8 финала соревнования по стрельбе из лука. Якутянка вышла в четвертьфинал Параолимпийских игр по этому виду спорта.