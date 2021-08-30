Пекин, 30 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Компания Great Wall представила на автомобильной выставке в Чэнду рамный внедорожник Tank 500. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Great Wall Tank 500

Отмечается, что вместо индекса «600» модель получила приставку «500». В список оснащения Tank 500 входят: система мультимедиа с дисплеем на 14,6 дюймов, 12,3-дюймовый дисплей «приборки», четырехзонный климат-контроль и передние сиденья с электрорегулировками.

Кроме того, для пассажиров заднего ряда предусмотрен 7-дюймовый дисплей, с помощью которого можно изменять температуру и настройки обдува. Дорожный просвет семиместной модели составляет 224 мм, который позволяет внедорожнику проехать брод глубиной 800 мм. Габариты новинки составляют: 5070×1934×1905 мм.

Под капотом Tank 500 стоит шестицилиндровый мотор объёмом 3,0 л мощностью 354 л. с. В качестве трансмиссии предусмотрен девятиступенчатый «автомат». Модель получила систему полного привода TOD.

В продаже на китайском авторынке Tank 500 появится до конца 2021 года.

Ранее Great Wall представил модернизированный рамный внедорожник Tank 300 Ranger, предназначенный для офф-роуд.

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