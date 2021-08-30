Барнаул, 30 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов граждан, на 30 августа 2021 года от коронавируса привились 625 453 человек (+8904 за минувшие выходные, 28−29 августа 2021 года). Такие данные приводит оперштаб.

Yarregion.ru Вакцинация

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Из общего числа привитых 123 730 жителей региона получили первую прививку (на 3207 человек меньше, чем по состоянию на 27 августа) и 500 155 человек (+11 944 за выходные) полностью привиты.

Также известно о 1568 ревакцинированных (+167 за выходные).

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