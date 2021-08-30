Москва, 30 августа, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Власти Соединенных Штатов с 2008 года начали настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах для того, чтобы экстрадировать их в США. Об этом 30 августа рассказал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Что касается непосредственно преследований, вопиющим примером является практика, которая активно применяется США, по настоящей охоте за нашими гражданами за рубежом и арестам в третьих странах наших граждан по запросам правоохранительных органов Соединенных Штатов, и попыткам вывезти наших граждан для привлечения их к ответственности на территории США», — приводит его слова РИА Новости.

При этом уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека уточнил, что с 2008 года известно уже свыше 50 таких случаев, и это число продолжает расти.

Также Лукьянцев рассказал, что затем система правосудия США начинает оказывать серьезнейшее воздействие и давление на российских граждан для того, чтобы склонить их к сотрудничеству со следствием и заставить признать вину, так как такое признание способствует смягчению наказания.

«В то же время многие наши соотечественники отказываются признавать вину, поскольку те обвинения, которые выдвигаются в их адрес, носят необоснованный характер», — также рассказал он.

Кроме этого, Лукьянцев добавил, что в отношении российских граждан в США практикуются и другие методы воздействия, такие как несвоевременное предоставление квалифицированной медпомощи или даже отказ от таковой, и даже в тех случаях, когда у человека имеются тяжелые хронические заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Министерство иностранных дел России готово расширять работу на отечественных видеохостингах.