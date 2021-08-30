Симферополь, 30 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Налоговая служба обратилась с иском о несостоятельности к гаражно-строительному кооперативу «Автомобилист-Фотон», работающему почти 30 лет. Дело судья Белоус начнёт разбирать 13 октября 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление от ФНС России поступило в арбитраж 19 августа, а 25 августа дело было принято судьей Белоус. Сумма задолженности не сообщается. В качестве арбитражного управляющего заявитель предлагает участника САУ «Континент» из Санкт-Петербурга.

По данным ЕГРЮЛ, ГСК был создан в марте 1993 года в Симферополе. Председатель правления — Владимир Палий, который также имеет статус ИП.

В 2016 году служба финансового надзора через суд взыскала с ГСК небольшой долг «по налогам, сборам и обязательным платежам, которые образовались по состоянию на 1 января 2015 года».