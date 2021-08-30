Оренбургский район, Оренбургская область, 30 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Оренбургском районе Оренбургской области отменили режим ЧС после ликвидации крупного пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru К тушению пожара привлекали вертолёт

Напомним, режим ЧС в пяти населенных пунктах Оренбургского района (Черноречье, Зауральный, Нижняя Павловка, Старица, Дедуровка) режим ЧС вводили из-за крупного пожара.

Днем 27 августа загорелась трава вдоль трассы Оренбург — Самара, а также лесополоса. Сухая, ветреная и жаркая погода способствовала распространению огня, который в том числе перекинулся на открытую площадку хранения комовой серы.

Пострадавших нет. Эвакуация населения не потребовалась. Пожар ликвидирован вечером 28 августа. По факту происшествия на территории газзавода проводится проверка.