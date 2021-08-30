Батон-Руж, США, 30 августа, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В американском штате Луизиана из-за урагана «Ида» без электроэнергии остались более одного миллиона человек, сообщает портал poweroutage.us.

Ncdc.noaa.gov Ураган

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Отмечается, что электроэнергии нет в 1 000 809 домохозяйствах штата. В соседнем Миссисипи без электричества оказались более 40 тыс. человек.

Национальный центр слежения за ураганами (NHC) уточнил, что сила урагана «Ида» ослабла, но стихия ещё несёт угрозу «разрушительного ущерба».

В штате Луизиана наблюдаются наводнения, вызванные подъёмом воды в реках. Сильными порывами ветра валит деревья, множество людей остались без света из-за обрыва линий электропередачи.

Кроме того, ураган «Ида» заставил повернуть вспять реку Миссисипи.

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