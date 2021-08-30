Пенза, 30 августа, 2021, 09:23 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умерли 14 ковид-пациентов. Всего в регионе по состоянию на 30 августа подтверждено 2140 летальных исходов от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За минувшую неделю (23 — 29 августа) умерли 114 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала пандемии по состоянию на 27 августа было подтверждено 62 593 заражения коронавирусом. Выздоровели за все время 50 464 ковид-пациента.

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