Красноярск, 30 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В 19 муниципальных образованиях Красноярского края восстанавливают воинские захоронения, сообщили ИА REGNUM 30 августа в региональном министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства.

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В 2021 году в регионе восстановлено 46 воинских захоронений. На двадцати работа ещё продолжается.

Как уточнили в министерстве, восстановительные работы проводятся в рамках федеральной программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019−2024 годы». На эти цели направлено 3,1 млн рублей. В программе участвуют 19 муниципальных образований края.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области восстановлено ещё одно захоронение периода Великой Отечественной войны.

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