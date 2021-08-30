Барнаул, 30 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 30 августа 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 4673 человек, причём 73 из них добавили в сводку за минувшие выходные (28−29 августа 2021 года).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Тяжелобольных насчитывается 586 (-19 за выходные), из них 223 подключены к аппаратам ИВЛ (+16 за выходные).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (16 291 человек, +96 за выходные) и ОРВИ (45 366 человек, +654 за выходные).

С начала учебного года коронавирус выявлен у 3964 детей (+77 за выходные). Из общего числа выявленных носителей SARS-CoV-2 (70 179 человек, +758 за выходные) новый вирус победили 53 216 человек (+375 за выходные).

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