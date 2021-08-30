Кяхтинский район, Бурятия, 30 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии за последние сутки произошло подтопление домов в ещё двух населённых пунктах Усть-Кяхте и Хоронхое. В посёлке Наушки под водой находятся 50 домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Главное управление МЧС по Бурятии Наводнение в Бурятии

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В Хоронхое подтоплены восемь домов и 34 приусадебных участка, в Усть-Кяхте подтопленных домов нет, под водой восемь приусадебных участков.

«На территории района развернуто 3 пункта временного размещения общей вместимостью 550 человек. Всего к работам привлечено 135 человек и 42 единиц техники», — отметили в ведомстве.

Как отмечается, для координации спасательных работ сюда прибыл замначальника по антикризисному управлению Главного управления. Спасатели организовали подворовые обходы для доставки предметов первой необходимости, еды и воды.

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