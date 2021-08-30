Штат Луизиана, США, 30 августа, 2021, 08:01 — ИА Регнум. Ураган «Ида» был признан крупным стихийным бедствием, по распоряжению президента США Джозефа Байдена будет предоставлена федеральная помощь властям штата Луизиана. Об этом 30 августа сообщила пресс-служба Белого дома.

Глаз бури

Федеральная помощь будет предоставлена властям штата Луизиана для проведения восстановительных работ в районах, пострадавших от воздействия урагана «Ида». Помощь включает гранты на предоставление временного жилья, на ремонт домов и на другие программы, помогающие организациям и частным лицам справиться с последствиями удара стихии.

Ураган «Ида», сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья штата Луизиана. На территории штата наблюдаются наводнения, вызванные сильными ливнями, и ураганный ветер. Порывами ветра сносит крыши с домов, вырывает деревья и обрывает линии электропередачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в штате Луизиана остались без энергоснабжения жители крупнейшего города Новый Орлеан.