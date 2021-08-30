Село Бясь-Кюёль, Якутия, 30 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Власти подсчитали ущерб, нанесённый хозяйствам жителей села Бясь-Кюель Горного района Якутии, которое пострадало от лесного пожара. Стоимость животных, сена, изгороди, техники и сельскохозяйственного оборудования составляла 62,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в оперативном штабе республики.

Carl Osbourn Лесной пожар

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Вместе с домами сгорели 120 кроликов, 20 кур, восемь свиней и девять коров. Огонь также испепелил 10 помещений для содержания скота и 213 тонн сена, восемь единиц техники, 9,5 км изгороди, роторную косилку, дисковые грабли, доильный аппарат и тракторный прицеп. Ущерб был нанесён 26 хозяйствам.

Технику людям обещают возместить за деньги добровольных спонсоров, коровники намерены восстановить до холодов, животных привезти из близлежащих хозяйств.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа огонь лесного пожара перекинулся на село Бясь-Кюель, сгорели 39 домов.