Уфа, 30 августа, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Три очага лесных пожаров на общей площади 2295 га продолжают действовать в Башкирии. Об этом 30 августа сообщает пресс-служба МЧС по региону.

tpsdave Лесной пожар

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Сообщается, что спасателям удалось локализовать один лесной пожар на общей площади 210 га. Не локализованными остаются два очага лесных пожаров на общей площади 2085 га.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства Башкирии, всего в республике зарегистрировано 410 лесных пожаров, из которых 184 произошли от природных факторов, а 164 природных пожаров произошли из-за неосторожного обращения людей с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 11 913,5 га.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии вспыхнул природный пожар у горнолыжной базы.