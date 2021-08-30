Ульяновск, 30 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновске разрабатывается дорожная карта по ликвидации аварийных стихийных свалок. Всего их в городе насчитывается около 60. Решать данную проблему планируется с привлечением федеральных средств, сообщается на сайте городской думы по итогам заседания экологического экспертного совета при профильном комитете.

Ugd.ru Экологический совет при комитете гордумы Ульяновска

Отмечается, что в настоящее время областной столице в реестре мест несанкционированного размещения отходов числится 58 несанкционированных свалок, в том числе семь — по исполнительным производствам. В прошлом году полностью ликвидировали три свалки, частично — две.

В гордуме со ссылкой на мэрию отмечают, что в городе есть несанкционированные свалки, которые можно ликвидировать только при помощи спецтехнике. Речь идёт, в частности, о свалках на оползневом склоне возле улиц Мостостроителей и Любови Шевцовой, на улице Шолмова у склона к реке и Соловьёвском овраге.

Глава комитета гордумы по муниципальному контролю и охране окружающей среды Сергей Гулькин констатирует, что «у нас есть правила благоустройства, но никакой ответственности за их несоблюдение на региональном уровне в целом не предусмотрено».

В настоящее время подготовлен проект дорожной карты по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов. В релизе отмечается, что прорабатывается вопрос о выделении средств из федерального бюджета на ликвидацию несанкционированных свалок.

Как сообщало ИА REGNUM, из федерального бюджета в Ульяновскую область будет направлено 1,5 млрд рублей в виде дотаций. Данные средства направят на решение проблем, которые поднимают жители, в том числе 25 млн рублей направят на ликвидацию стихийных свалок.

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