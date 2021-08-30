Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. На Сахалине в Невельском районе в море утонула 35-летняя женщина. Её 13-летний сын исчез, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в региональном СУ СКР.

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Для установлениях всех обстоятельств происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ведутся поиски пропавшего подростка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Костромской области подвели итоги купального сезона 2021 года. В период с 1 июня по 25 августа на воде погиб 21 человек, в том числе 2 ребёнка. Четверо тонущих были спасены.