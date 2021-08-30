Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Погода последних двух дней уходящего лета в Санкт-Петербурге будет преимущественно без осадков и даже солнечно.

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовый мост

Как сообщил ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус, погоду в Северной столице 30 августа формирует южная периферия прохладного скандинавского антициклона.

«Облаков в небе над берегами Невы будет немного и обойдётся без дождей», — пообещал сминоптик.

Температура воздуха в Петербурге днем +19…+21 градус, по Ленинградской области +17…+22 градуса. Это близко к средним многолетним показателям. Ветер северо-восточный 4−9 м/с.

По данным петербургского гидрометцентра, во вторник, 31 августа, в Петербурге переменная облачность, также без существенных осадков. Ветер восточный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +18…+20 градусов.