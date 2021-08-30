Рим, 30 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Президент культурной ассоциации русско-итальянской дружбы Speranza Ирина Вихорева выразила полное согласие с решением псковского суда, признавшего ранее преступления нацистов в СССР геноцидом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Архивное фото Расстрелянные нацистами мирные жители

«В последние годы продолжаются попытки отрицания преступлений нацистов во время Второй мировой войны и, в частности, Великой Отечественной, против мирного населения СССР, а фактически — геноцида советского народа. Может, уже пора поднять вопрос на государственном уровне?» — отметила она.

Напомним, ранее адвокат Марк Гат заявил, что преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны соответствуют критериям геноцида. Он добавил, что привлечение нацистских преступников к ответу в последнее время стало общемировой тенденцией.

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