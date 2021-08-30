Иркутск, 30 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. По данным оперативного штаба на 30 августа, число умерших пациентов в Приангарье достигло 4536 человек, причём 41 из них добавили в сводку за минувшие выходные (28−29 августа 2021 года).

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 97 771 человек (+1190 за минувшие выходные).

Госпитализированы 2260 (-50 за выходные).

Выздоровел 83 561 пациент (+1331 за выходные). Ещё 417 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за выходные).

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