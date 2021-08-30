Уфа, 30 августа, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Статус особой экономической зоны намерены присвоить «Парку молодых профессионалов», обустроенному специально для национального финала WorldSkills Russia в Уфе. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Worldskills.org WorldSkills International в Казани

Сообщается, что территория данного парка составляет порядка 110 тысяч кв. метров, и по завершении чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) ее не планируют оставлять без дела. Данная территория может получить статус особой экономической зоны. Глава Башкирии Радий Хабиров обратился к президенту РФ Владимиру Путину с такой инициативой.

«Если будет помощь от федерального центра, то Башкортостан сможет реализовать этот проект. Пока уже можно сказать, что часть шатров будет использована под спортивные объекты, часть — под конгрессно-выставочную деятельность, еще одну часть пространства займет кластер беспилотной авиации, а компания БСК запустит там инновационное производство упаковки», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Для чемпионата было закуплено оборудование на общую сумму более 750 млн рублей. Оно будет передано учебным заведения республики.

«Таким образом, материально-техническая база профессиональных образовательных учреждений по всему региону будет обновлена более чем на 70%», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в колледжах Башкирии планируют создать свыше ста современных мастерских.