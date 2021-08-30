Кызыл, 30 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, наибольший прирост зафиксирован в возрастной группе до 17 лет — 27 новых носителей.

Дети в медицинских масках

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Диагноз также подтвердился у 23 граждан в возрасте от 18 до 49 лет, у 12 — от 50 до 64 и у шести жителей старше 65 лет. При этом из 68 заболевших 45 — женщины.

Лидером по приросту стал Кызыл, где выявлено 19 новых случаев. Также новые носители зарегистрированы в Тандинском, Кызылском, Улуг-Хемском и других районах.

«В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 461 больной, в тяжелом состоянии находится 131 человек, в средней степени тяжести — 330. Госпитализировано за сутки — 25», — отметили в минздраве.