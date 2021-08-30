Пермь, 30 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. В Перми перевозчики обратились в администрацию с предложением ускорить процесс перехода на бескондукторную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Причиной такой просьбы стал кадровый голод, сообщает пресс-служба мэрии.

City-yaroslavl.ru Валидатор

Перевозчики попросили внедрить бескондукторную систему в тестовом режиме в автобусах №4, №59, №80 и трамвае №8 уже в сентябре. Чиновник изъявили, что готовы рассмотреть предложение.

«Для перехода транспорта на новую систему оплаты проезда необходимо решить несколько организационных и технических вопросов. В частности, необходимо доработать возможность предоставления пересадки в электронном виде, ввести в эксплуатацию стационарные валидаторы на всём городском пассажирском транспорте, а также наладить систему управления контролёрами», — сказал начальник муниципального департамента транспорта Анатолий Путин.

Напомним, ранее глава Перми Алексей Дёмкин заявил, что с 31 августа в общественном транспорте начнут тестировать плату за проезд по QR-коду.