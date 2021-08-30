Улан-Удэ, , 07:42 — REGNUM Преступления нацистов, совершённых на территории СССР в годы Великой Отечественной войны не имеют срока давности. Об этом заявил политолог Алексей Михалёв, комментируя новость о признании этих преступлений геноцидом в Псковской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жертвы нацистов Цитата из д/ф «Обыкновенный фашизм». Реж. Михаил Ромм. 1965. СССР

«Учитывая то, что согласно своей Конституции Российская Федерация является правопреемником СССР, Россия вправе признавать геноцидом преступления нацистов времён Великой Отечественной войны. Я считаю, что это полностью правомерно и полностью обосновано», — отметил он.

Напомним, Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории области в годы Великой Отечественной войны. Решение было принято по инициативе региональной прокуратуры.

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