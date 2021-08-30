Ульяновск, 30 августа, 2021, 07:38 — ИА Регнум. Ульяновская область получит дополнительные средства на дорожное строительство, в том числе на реконструкцию и возведение мостов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в регион главы Росавтодора Романа Новикова.

Ulgov.ru Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских

На встрече с врио губернатором Ульяновской области Алексеем Русских обсудили реализацию наиболее крупных дородных проектов. По словам руководителя региона, «Ульяновская область нуждается в изменениях», для чего используют все возможности в рамках национальных проектов.

Руководитель региона поблагодарил главу Росавтодора Романа Новикова за выделение дополнительно 450 млн рублей на два крупных проекта, которые требуют больших затрат.

«Строительство нового и реконструкция существующего моста через Свиягу. Это то, чего не хватало Ульяновску долгие годы. Два района города — Ленинский и Засвияжский — ежедневно стоят в бесконечных пробках, люди опаздывают на работу, подвергают себя опасности, снижается экологическая безопасность близлежащих жилых кварталов», — сказал Алексей Русских.

Также в правительстве региона прошло совещание по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», в рамках которого с 2019 года в Ульяновской области отремонтировано более 270 км трасс, а в этом году приведут в нормативное состояние более 150 км дорог.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа 2021 года в Ульяновской области открыли движение по левобережной развязке Президентского моста. В сентябре при поддержке федерального бюджета завершится реконструкция моста через реку Сельдь у посёлка Дачный и строительство дороги Старая Ерыкла — Ерыклинский, обеспечивающей дополнительную связь между Тереньгульским и Кузоватовским районами.

Напомним, что Росавтодор выделит Ульяновской области дополнительные средства на ремонт дорог регионального и федерального значения.