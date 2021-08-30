Магадан, 30 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. Образовательные учреждения Магадана к новому учебному году пополнятся 16 новыми кадрами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе городской мэрии.

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В детские сады придут два воспитателя, 14 учителей — в школы. В прошлом году пополнение штата составило 13 человек.

Молодым педагогам выплатят «подъёмные» в 150 тыс. рублей из городского бюджета.

В мэрии отмечают, что вопрос обеспеченности кадрами продолжает оставаться актуальным. В школы города требуются 65 учителей начальных классов, русского языка, математики, иностранного языка.

Также ощущается нехватка воспитателей в детских садах, музыкальных руководителей, инструкторов по физической культуре.

Всего вакансий 177 штатных единиц. В детские сады готовы принять более 60 воспитателей и более 40 человек — технического персонала.

Как сообщало ИА REGNUM, всех учителей российских школ планируется обеспечить электронными гаджетами.