Уфа, 30 августа, 2021, 07:56 — ИА Регнум. Чемпионом IX национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2021 году стала сборная команда Москвы. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что команда Москвы стала абсолютным чемпионом первенства по результатам общекомандного зачета. При этом первое место по результатам медального зачета и с учётом позиции субъекта РФ в рейтинге по 700-балльной шкале заняла Татария.

Отмечается, что второе место на чемпионате заняли команды Башкирии и Санкт-Петербурга. На третьем месте разместилась команда Московской области. Сообщается, что 29 августа в Уфе состоялась церемония закрытия финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Торжественную церемонию открыл парад флагов 76 регионов, представители которых принимали участие в национальном финале WorldSkills Russia 2021 года.

На церемонии закрытия выступили этно-рок-группа «Аргымак», участница телепроекта «Голос.Дети-2» Мария Мирова и коллектив Dabro.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Уфа может стать ежегодной площадкой для проведения нацфиналов WorldSkills.