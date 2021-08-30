Кабул, 30 августа, 2021, 07:28 — ИА Регнум. Не менее пяти ракет из числа выпущенных по Кабулу перехватили системы ПВО США. Об этом 30 августа сообщает агентство Reuters.

США Афганистан

Ракеты были выпущены по территории аэропорта Кабула, до настоящего времени неизвестно, удалось ли перехватить все ракеты. По предварительным данным, потерь среди американских военнослужащих нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ВС США нанесли ракетный удар по автомобилю, в котором находилась взрывчатка. По данным США автомобиль готовили к использованию в аэропорту Кабула члены местного отделения ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным СМИ, в результате ракетного удара погибли девять человек, среди них шестеро детей.