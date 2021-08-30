Пермь, 30 августа, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется мужчина, которые обвиняется в совершении четырех сексуальных преступлений в отношении дочери-подростка, сообщает СУ СКР по региону.

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По данным ведомства, в 2014—2018 годах пермяк во время отсутствии супруги дома совершал сексуальное насилие над дочерью, возраст которой младше 14 лет.

Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»). Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд.