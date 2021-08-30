Ульяновск, 30 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство выделит Ульяновской области дополнительные средства на ремонт дорог. Речь идёт о дорогах регионального и федерального значения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в регион руководителя Росавтодора Романа Новикова.

В центре врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских и руководитель Росавтодора Роман Новиков

Глава федерального ведомства и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских побывали на месте проведения капитального ремонта участков федеральных трасс и объектов, обновление которых проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В Ульяновске ознакомились с ходом обновления улиц Ленина и Автозаводской, посмотрели кольцевую развязку на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской и шестикилометровый отрезок подъездной дороги к Ульяновску от федеральной трассы М-5.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что на ремонт участков федеральных трасс в Ульяновской области выделено 4,5 млрд рублей:

Ulgov.ru Участок подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5

«И оцениваем положительно проделанную здесь работу. По региональным проектам планируем добавить средства к тем 114 объектам и 150 км дорог, которые планировалось реализовать в этом году, будут ещё добавлены объёмы».

Глава Федерального дорожного агентства также добавил, что на обновление участков федеральной сети дополнительно выделят порядка 300 млн рублей. Речь идёт об объектах в Ульяновске на подъезде к М-5.

Оценивая работы, Роман Новиков подчеркнул, что объекты, которые реализуются в Ульяновске по различным нацпроектам, взаимоувязаны между собой, что позволяет комплексно решать задачи.

Ulgov.ru Улица Автозаводская в Ульяновске

Руководитель Ульяновской области Алексей Русских акцентировал внимание на том, что при участии федеральных средств планируется решить вопрос автотранспортного сообщения между двумя Ульяновском и Димитровградом.

«Вице-премьер Марат Хуснуллин, который был у нас на днях, поддержал наше предложение. Принято решение реализовать масштабный проект в три этапа», — сказал Алексей Русских.

По его словам, на первом этапе планируется расширить действующую трассу до четырёх полос, на втором и третьем этапах — построить дорогу в обход Димитровграда и до Самары.

Как сообщало ИА REGNUM, шестикилометровый отрезок (с 199 по 205 км) подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».

Напомним, 25 августа 2021 года в Ульяновской области запустили движение по левобережной развязке Президентского моста. Торжественная церемония состоялась при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и главы региона Алексея Русских.