Ульяновская область получит дополнительные средства на ремонт дорог
Ульяновск, 30 августа, 2021, 07:22 — ИА Регнум. Федеральное дорожное агентство выделит Ульяновской области дополнительные средства на ремонт дорог. Речь идёт о дорогах регионального и федерального значения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам рабочей поездки в регион руководителя Росавтодора Романа Новикова.
Глава федерального ведомства и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских побывали на месте проведения капитального ремонта участков федеральных трасс и объектов, обновление которых проводится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».
В Ульяновске ознакомились с ходом обновления улиц Ленина и Автозаводской, посмотрели кольцевую развязку на пересечении улиц Врача Михайлова и Оренбургской и шестикилометровый отрезок подъездной дороги к Ульяновску от федеральной трассы М-5.
Руководитель Росавтодора Роман Новиков отметил, что на ремонт участков федеральных трасс в Ульяновской области выделено 4,5 млрд рублей:
Глава Федерального дорожного агентства также добавил, что на обновление участков федеральной сети дополнительно выделят порядка 300 млн рублей. Речь идёт об объектах в Ульяновске на подъезде к М-5.
Оценивая работы, Роман Новиков подчеркнул, что объекты, которые реализуются в Ульяновске по различным нацпроектам, взаимоувязаны между собой, что позволяет комплексно решать задачи.
Руководитель Ульяновской области Алексей Русских акцентировал внимание на том, что при участии федеральных средств планируется решить вопрос автотранспортного сообщения между двумя Ульяновском и Димитровградом.
По его словам, на первом этапе планируется расширить действующую трассу до четырёх полос, на втором и третьем этапах — построить дорогу в обход Димитровграда и до Самары.
Как сообщало ИА REGNUM, шестикилометровый отрезок (с 199 по 205 км) подъездной дороги к Ульяновску от трассы М-5 входит в состав международного транспортного маршрута «Европа — Западный Китай».
Напомним, 25 августа 2021 года в Ульяновской области запустили движение по левобережной развязке Президентского моста. Торжественная церемония состоялась при участии заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина и главы региона Алексея Русских.