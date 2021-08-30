Хабаровск, 30 августа, 2021, 07:27 — ИА Регнум. В Хабаровском крае за минувшие выходные ликвидировали три очага лесных пожаров на площади более 6 тыс. га. Действующим осталось лишь возгорание в Аяно-Майском районе — грозовой пожар в труднодоступной местности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Оставшийся пожар угрозы населённым пунктам не несёт.

Для минимизации ущерба в 16 районах Хабаровского края продолжает действовать особый противопожарный режим.

Сотрудники краевой лесной охраны убедительно просят жителей соблюдать правила безопасности и не провоцировать ухудшение пожарной обстановки.

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Как сообщало ИА REGNUM, леса Якутии горят в 35 местах, ведётся борьбы с огнём восьми пожаров. За сутки обнаружено четыре новых возгорания.