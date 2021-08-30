Миру надо объяснять на пальцах, что такое преступления нацистов — политолог
Красноярск, 30 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Решение о применении статуса «геноцид» к действиям оккупационных сил фашистов своевременное, считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.
«Кто угодно может называть это решение политизированным, но мы понимаем, что ранее термин «геноцид» мы не использовали в связи с тем, что реабилитация нацизма не представляла реальной угрозы, и мы продолжали надеяться на благоразумие и верить в цивилизацию на политической карте мира. Украина, Прибалтика, США, Канада и ряд других стран разбили эти надежды, когда голосовали в ООН против нашей резолюции о противодействии героизации нацизма, а с 2013 года власть в Украине захватили профашистские круги», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.
По его словам, тогда «мир сходил с ума», и нужно было на пальцах объяснять, что такое преступления нацизма.
«Миру нужно было объяснять на пальцах, что такое нацизм. Нагляднее всего показать зверства Германии и её многочисленных союзников можно на примере наших регионов, бывших под режимом оккупации», — отметил Василий Никуленков.
Как сообщало ИА REGNUM, Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.
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«Конечно, и Орёл — красивейший город первого салюта, и Смоленск, и другие города и территории Западной части нашей Родины, в том числе Московской и Ленинградской областей, должны принять подобные решения на уровне судов и помочь международному праву, запретившему нацизм, работать ещё более ответственно и уверенно, не «стесняясь» пронацистских боевиков ряда стран современной Восточной Европы», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.