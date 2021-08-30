Красноярск, 30 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Решение о применении статуса «геноцид» к действиям оккупационных сил фашистов своевременное, считает председатель Красноярского отделения Российской ассоциации политической науки (РАПН) Василий Никуленков.

В немецком концлагере

«Кто угодно может называть это решение политизированным, но мы понимаем, что ранее термин «геноцид» мы не использовали в связи с тем, что реабилитация нацизма не представляла реальной угрозы, и мы продолжали надеяться на благоразумие и верить в цивилизацию на политической карте мира. Украина, Прибалтика, США, Канада и ряд других стран разбили эти надежды, когда голосовали в ООН против нашей резолюции о противодействии героизации нацизма, а с 2013 года власть в Украине захватили профашистские круги», — подчеркнул эксперт в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По его словам, тогда «мир сходил с ума», и нужно было на пальцах объяснять, что такое преступления нацизма.

«Миру нужно было объяснять на пальцах, что такое нацизм. Нагляднее всего показать зверства Германии и её многочисленных союзников можно на примере наших регионов, бывших под режимом оккупации», — отметил Василий Никуленков.

Как сообщало ИА REGNUM, Псковский областной суд 27 августа признал геноцидом преступления нацистов и их пособников на территории Псковской области в годы Великой Отечественной войны.

Читайте также: Преступления нацистов в Псковской области официально признаны геноцидом

«Конечно, и Орёл — красивейший город первого салюта, и Смоленск, и другие города и территории Западной части нашей Родины, в том числе Московской и Ленинградской областей, должны принять подобные решения на уровне судов и помочь международному праву, запретившему нацизм, работать ещё более ответственно и уверенно, не «стесняясь» пронацистских боевиков ряда стран современной Восточной Европы», — резюмировал собеседник ИА REGNUM.