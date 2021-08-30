Горнозаводск, Пермский край, 30 августа, 2021, 07:17 — ИА Регнум. В Горнозаводском районе Пермского края прокуратура потребовала от чиновников местной администрации сноса расселённых аварийных домов, сообщает краевое надзорное ведомство.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Аварийное жилье

Установлено, что шесть многоквартирных домов на территории населенных пунктов Пашия и Сараны пустуют с 2019—2020 годов. Их расселили в рамках спецпрограммы края по причине аварийности зданий.

«Однако муниципалитетом подрядные организации по выполнению работ по сносу указанных выше домов и освобождению под ними земельных участков от строительного мусора не определены, земельные участки не спланированы», — подчеркнули в прокуратуре

В адрес главы района внесено представление. Оно уже рассмотрено и удовлетворено.