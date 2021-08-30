Якутск, 30 августа, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Якутии рассматривают возможность перевода школьников на дистанционное обучение в случае, если эпидемиологическая обстановка усугубится во время очного формата обучения. Об этом 30 августа заявила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина, сообщает телеканал «Якутия24».

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

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«Сегодня подписан указ главы республики об особенностях проведения образовательного процесса. Обращаем ваше внимание на то, что учебный год начнется в очной форме, и при возникновении сложностей с эпидемиологической ситуацией муниципальные образования самостоятельно принимают решение о применении дистанционной формы обучения», — отметила Ольга Балабкина.

Она запретила проводить в помещениях школ и детских садов мероприятия с участием родителей и поручила обеспечить учреждения образования всем необходимым — рециркуляторами, санитайзерами и средствами индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, амбулаторно и в больницах Якутии проходят лечение от COVID-19 1018 детей. Причиной столь высокой заболеваемости среди несовершеннолетних министр здравоохранения Елена Борисова назвала несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования.