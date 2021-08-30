Санкт-Петербург, 30 августа, 2021, 07:19 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Петербурга смогли задержать в аэропорту Москвы мигранта, который подозревается в жестоком убийстве женщины-продавца кондитерского магазина в Петербурге. Мужчина собирался вылететь на родину, чтобы скрыться от российского правосудия, но не успел.

Андрей Грук ИА Красная Весна Airbus в аэропорту Шереметьево

Напомним, тело 39-летней женщины, уроженки Узбекистана, было найдено вечером 28 августа в служебном туалете кондитерского магазина на улице Комсомола, где она работала. Жертве нанесли множество ножевых ранений и задушили. По данному факту органы СКР возбудили дело об убийстве.

Сотрудники уголовного розыска Калининского района оперативно установили, что к преступлению причастен 32-летний соотечественник погибшей, который работал грузчиком в нескольких петербургских магазинах, в том числе в том, где было совершено убийство.

Подозреваемый был задержан в московском аэропорту «Шереметьево» перед вылетом на родину. Его доставили в Петербург для проведения следственных действий.

«По оперативным данным, вероятной причиной убийства стал денежный долг», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.