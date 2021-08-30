Южно-Сахалинск, 30 августа, 2021, 07:07 — ИА Регнум. На Сахалине при нахождении в районе мыса Крильон — самой южной точки островного региона и в селе Шебунино сотовые операторы РФ списывают с мобильных счетов денежные средства за пользование роумингом.

Andrey dementev Сахалин

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Как сообщило astv.ru, за прошедшие выходные дни в неприятной ситуации оказались два сахалинца. Один из них поехал в Шебунино и в дороге пытался созвониться с приятелем, но не смог. При возвращении в Невельск со счета мужчины списали 499 рублей за роуминг.

Второй получил сообщение от сотового оператора, когда доехал до мыса Крильон. Ему предложили подключить роуминг за 410 рублей в сутки, так как оператор посчитал, что он находится на территории Японии.

Местные жители в соцсетях пишут, что на приграничных территориях такое происходит постоянно у разных операторов сотовой сети.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Сахалина и Курил в очередной раз болезненно восприняли ошибку с изображением карты РФ, на которой отсутствуют Курильские острова. Помимо этого, в ролике, которым Минпросвещения РФ поздравило школьников с окончанием учебного года, единственный островной регион страны — Сахалин — вдруг переехал на материк и занял место Хабаровского края.