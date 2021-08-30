Хабаровск, 30 августа, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Хабаровске в центре города обрушился деревянный пол балкона — погиб пенсионер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры регина.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Балконы

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Трагедия случилась с 71-летним мужчиной на 6-м этаже многоквартирного дома №25 по ул. Муравьева-Амурского. Под жителем провалился пол, и он упал на балкон ниже. Погиб на месте происшествия.

Выясняются обстоятельства случившегося.

В местных СМИ сообщается, что исторический дом был построен в 30-х годах прошлого века.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области в аварийном доме рухнул балкон с жильцами. В больницу с травмами доставлены двое мужчин.