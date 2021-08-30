Оренбург, 30 августа, 2021, 07:04 — ИА Регнум. В Буртинской степи Оренбургской области из-за жары летом 2021 года сурки пропустили спячку и не прерывали активный образ жизни. Информация об этом опубликована на сайте объединенной дирекции государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».

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Младший научный сотрудник ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» Любовь Линерова со ссылкой на слова старшего инспектора Владимира Шпанагеля, в 2020 году сурки залегли в спячку уже 19 июля, а в этом году, даже в августе, они все гуляют.

«Жаркое лето продлило активный образ жизни забавных животных, они суетятся вокруг норок, перекликаются, в целом, живут своей обычной и очень интересной жизнью», — сказала сотрудник учреждения.

Сурки — типичные норники и не способны существовать без убежищ. Над норами сурков возвышаются холмы грунта высотой до 1 метра. Эту землю животные выносят при строительстве. Диаметр нор составляет от 1 до 15 метров. По функциональному значению норы делятся на зимовочные, защитно-кормовые и летние.

Зимовочные — сложные, и в каждой норе у животных есть туалет. Эти норы — место зимней спячки, но используются и летом. Защитно-кормовые норы используются для обеспечения безопасности при передвижении к кормовым участкам, которые могут быть довольно далеко от гнездовой норы. Таких временных нор может быть до 30. Летние норы имеют меньшую камеру с небольшим количеством подстилки и используются в период выкармливания самкой малышей.