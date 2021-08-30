Пекин, 30 августа, 2021, 07:01 — ИА Регнум. Американский научно-фантастический боевик «Главный герой» продолжил лидировать в прокате материкового Китая 29 августа, показали данные, опубликованные информационной сетью China Movie Data, сообщает агентство Синьхуа.

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Фильм, рассказывающий о банковском клерке, который обнаруживает, что он на самом деле является второстепенным игроком в видеоигре с открытым миром, и решает стать героем своей собственной истории, заработал 62,02 млн юаней (около $9,59 млн) на третий день показа, что составляет 58% от общих сборов за этот день.

Китайский боевик «Перекрестный огонь» занял второе место, собрав 21,41 млн юаней. Анимационная лента Disney и студии Pixar «Лука» заняла третье место, заработав в 6,42 млн юаней.