Ульяновск, 30 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Ульяновской области за хищение денежных средств у клиентов осуждён учредитель строительной фирмы. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Гаражи

Перед судом предстал учредитель одного из обществ с ограниченной ответственностью. Правоохранители установили, что он ввёл в заблуждение членов правление гаражно-строительного кооператива «Планета-3», предложив услуги по строительству многоэтажного гаражного комплекса по улице Хрустальная в Ульяновске.

По данным следствия, после оформления договоров на возведение боксов он не исполнил свои обязательства. Пострадавшими по делу проходили 12 человек, ущерб оценивался на сумму около 200 тыс. рублей.

Железнодорожный районный суд Ульяновска признал мужчину виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), назначив три года и два месяца лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишён права занимать определённые должности в коммерческих и некоммерческих организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области ушло в суд уголовное дело по факту строительства непригодного жилья для детей-сирот. Ущерб, причинённый региональному министерству строительства, оценивается в 17 млн рублей.

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