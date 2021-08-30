Гавана, 30 августа, 2021, 06:59 — ИА Регнум. После урагана «Ида», затронувшего ряд территорий Кубы, больше всего пострадали посевы, электроснабжение и некоторые объекты на западе страны. Об этом заявил президент Кубы Мигель Диас-Канель, сообщает Prensa Latina.

Gov.spb.ru Мигель Диас-Канель

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Во время визита в особый муниципалитет Хувентуд, пострадавший от стихии первым, президент побеседовал с жителями общин, которые пожаловались на отсутствие электричества.

Местные власти сообщили главе государства, что 70% пострадавшей инфраструктуры уже восстановлено: всего же ураган «Ида» повредил 98% энергетической системы.

«Здесь мы работаем быстро и организованно, чтобы компенсировать ущерб, мы должны заново посеять потерянные урожаи, мы просим содействия», — сказал Диас-Канель.